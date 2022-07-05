Скип Бэйлесс: «Кевин Дюрэнт – лучший игрок в мире, он сделает «Финикс» фаворитом в борьбе за титул»

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс отметил влияние возможного обмена форварда на расстановку сил в НБА.

«Все больше убеждаюсь, что Дюрэнт на сегодняшний день является лучшим игроком на планете. Вы видели, что происходит со всеми букмекерскими конторами в Лас-Вегасе? Теперь делит первое место в рейтинге претендентов на титул в следующем году.

«Санз» стали фаворитами только потому, что Кевин Дюрэнт больше всего хочет перейти именно к ним. Они были на четвертом или пятом месте, но вдруг сравнялись с лидером рейтинга. Это все потому, что Дюрэнт является лучшим игроком в мире», – заявил Бэйлесс.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана