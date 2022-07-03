«Баскония» хочет подписать Исмаэля Бако, расстанется с Ваней Маринковичем

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«Баскония» проявляет интерес к центровому «Манресы» Исмаэль Бако (26 лет, 208 см), пишет Encestando.

Бельгийский баскетболист имеет опыт выступления в Евролиге с «Виллербаном» (2019-2021).

В минувшем сезоне Бако провел 33 матча за «Манресу» в чемпионате Испании, набирая в среднем 10,3 очка и 5,8 подбора.

Отмечается также, что «Баскония» расстанется с атакующим защитником Ваней Маринковичем (25 лет, 198 см). Его показатели в матчах Евролиги-2021/22 – 3,6 очка, 33,3% из-за дуги.

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