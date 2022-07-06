Майка, в которой Стефен Карри провел 1-й матч финальной серии, продана за 203 330 долларов

Игровая майка, в которой звездный разыгрывающий провел первый матч финальной серии плей-офф против «Бостона» (4-2), продана на аукционе за 203 330 долларов.

В первой четверти той встречи Карри забросил шесть трехочковых и установил новый рекорд НБА по количеству трехочковых попаданий за одну четверть матча финальной серии. «Уорриорз» проиграли матч со счетом 108:120.

Карри был признан MVP финальной серии после того, как помог «Уорриорз» завоевать четвертый чемпионский титул за восемь лет.

Рекордная цена за баскетбольную майку, проданную на аукционе, составляет 3,69 миллиона долларов. За такую цену в прошлом году была продана желтая игровая майка, в которой Кобе Брайант выступал в дебютном сезоне.

Уже записались в настоящие каррибои? Сперва надо пройти наш тест про MVP финала-2022