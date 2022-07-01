«Пеликанс» близки к подписанию максимального продления контракта с Зайоном Уильямсом

и тяжелый форвард Зайон Уильямсон (21 год, 198 см) близки к подписанию максимального продления контракта на пять лет и 193 миллиона долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сделка принесет Зайону 231 миллион, если он попадет в символическую сборную лиги или выиграет награду MVP в следующем сезоне.

Ранее вице-президент по баскетбольным операциям «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин назвал Уильямсона игроком уровня максимального контракта и сказал, что продление соглашения с 21-летним форвардом будет «простым решением».

Зайон полностью пропустил сезон-21/22 после операции на стопе. За первые три сезона в лиге форвард провел всего 85 матчей, набирая в среднем 25,7 очка, 7,0 подбора и 3,2 передачи.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы