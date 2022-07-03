Зайон Уильямсон согласился на максимальное продление контракта с «Пеликанс» (193 миллиона на 5 лет)

Форвард «Нового Орлеана» согласился подписать максимальное продление контракта с командой, сообщило агентство игрока CAA Sports.

Таким образом, Зайон гарантированно заработает 193 миллиона долларов за следующие пять лет.

Эта сумма может увеличиться до 231 миллиона долларов, если форвард попадет в одну из символические пятерок в следующем сезоне.

Уильямсон полностью пропустил сезон-21/22 после операции на стопе. За первые три сезона в лиге форвард провел всего 85 матчей, набирая в среднем 25,7 очка, 7,0 подбора и 3,2 передачи.

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