Жена Бриттни Грайнер: «Джо Байден по-прежнему ничего не ответил на наши просьбы»

Шерелл Грайнер прокомментировала недавнее заявление своей супруги, баскетболистки , которая арестована в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков.

В День независимости США Бриттни направила письмо президенту Джо Байдену с просьбой освободить ее.

«Я по-прежнему ничего не слышала от президента. Честно говоря, это очень расстраивает. Бриттни знает, что мы делаем все от нас зависящее. Мы просим встречи с президентом и требуем, чтобы они вернули ее домой. Это убивает меня.

Она каждый раз спрашивает: «Вы уже встречались с ним?» И я вынуждена отвечать, что нет. Уверена, что она подумала: «Я сама напишу ему и спрошу, почему попытки моей семьи не принесли результата», – сказала Шерелл.

1 июля состоялось первое судебное заседание по делу Грайнер. В зале суда присутствовали сотрудники посольства США. Прокурор зачитал обвинительное заключение, были допрошены два свидетеля. Суд постановил отложить заседание на 7 июля.

Баскетболистка УГМК и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

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