Жена Бриттни Грайнер: «Джо Байден по-прежнему ничего не ответил на наши просьбы»

Теги УГМК жен сборная США жен женская НБА Бриттни Грайнер Политика Джо Байден Баскетбол

Шерелл Грайнер прокомментировала недавнее заявление своей супруги, баскетболистки Бриттни Грайнер, которая арестована в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков.

В День независимости США Бриттни направила письмо президенту Джо Байдену с просьбой освободить ее.

«Я по-прежнему ничего не слышала от президента. Честно говоря, это очень расстраивает. Бриттни знает, что мы делаем все от нас зависящее. Мы просим встречи с президентом и требуем, чтобы они вернули ее домой. Это убивает меня.

Она каждый раз спрашивает: «Вы уже встречались с ним?» И я вынуждена отвечать, что нет. Уверена, что она подумала: «Я сама напишу ему и спрошу, почему попытки моей семьи не принесли результата», – сказала Шерелл.

1 июля состоялось первое судебное заседание по делу Грайнер. В зале суда присутствовали сотрудники посольства США. Прокурор зачитал обвинительное заключение, были допрошены два свидетеля. Суд постановил отложить заседание на 7 июля.

Баскетболистка УГМК и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные