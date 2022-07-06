Кеннеди Чендлер подписал с «Мемфисом» самый крупный контракт для американца, выбранного во втором раунде драфта

и разыгрывающий защитник Кеннеди Чендлер (19 лет, 183 см) подписали четырехлетний контракт на 7,1 миллиона долларов.

В контракте указана самая большая гарантированная зарплата — 4,94 миллиона — для американца, выбранного во втором раунде драфта, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Чендлер был выбран «Сан-Антонио» под 38-м номером драфта-2022 и перешел в «Мемфис» в результате обмена.

Кеннеди провел минувший сезон за университет Теннесси, набирая 13,9 очка, 3,2 подбора, 4,7 передачи и 2,2 перехвата в среднем за матч.

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