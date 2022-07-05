Сергей Балашов: «В прошлом сезоне удалось сделать огромный шаг вперед»

Центровой Сергей Балашов высказался на тему продолжения сотрудничества с красноярским клубом.

«В прошлом сезоне удалось сделать огромный шаг вперед. Конечно, без партнеров по команде и тренерского штаба этот шаг не был бы таким большим. Так что когда узнал, что Дражен остается, то очень обрадовался этой новости.

В июне мне посчастливилось поучаствовать в лагере РФБ. Получил очень полезный опыт. Много работали над слабыми сторонами и над мелкими деталями игры.

Дальше в планах активно ходить в тренажерный зал для улучшения своих физических качеств. Чуть позже приступлю к баскетбольным тренировкам с тренером, с которым я работал в прошлом году.

Конечно, уже соскучился по нашим болельщикам, которые на каждой игре гонят нас вперед!» – сказал Балашов.

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