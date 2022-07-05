Джо Инглс: «Для меня так странно, что люди недолюбливают и не уважают Гобера»

Форвард Джо Инглс высказался в поддержку бывшего одноклубника по «Юте» .

«Для меня так странно, что люди... Я не знаю, они то ли недолюбливают, то ли не уважают Гобера, то ли считают, что он недостаточно хорош на площадке. Хотя мне непонятно, куда вы смотрите, если не считаете его талантливым игроком. Наблюдая его в первые несколько сезонов, я думал, что этот парень большой, высокий. Не знаю, думал ли я, что он станет тем, кем стал, по крайней мере, считал, что на это уйдет больше времени. Но ему понадобились примерно год или два.

Руди и правда очень хорош за пределами площадки, с ним нет никаких проблем, никакой драмы. И я не знаю, как вы можете не уважать то, что он делает на площадке. Я случайно попадаю в твиттере на критические сообщения о нем и его защитном воздействии, и это просто что-то запредельное. В реальности в никто не делает этого», – заявил Инглс.

«Джаз» недавно договорились об обмене француза в «Миннесоту».

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