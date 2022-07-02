Руди Гобер: «Юта» всегда будет занимать особое место в моем сердце»

Центровой Руди Гобер попрощался с «Джаз» и Ютой, где провел первые 9 лет карьеры в НБА.

В результате крупного обмена Гобер перейдет в «Миннесоту».

«Юта!!! Я был простым пареньком из Франции, когда попал к вам 9 лет назад, но с первого дня почувствовал, что меня приняли и поддерживают. На ваших глазах я рос как игрок и как человек. Благодарен за все, что было, за каждое мгновение. «Юта» и местное сообщество всегда будут занимать особое место в моем сердце. Спасибо вам! Бесконечно благодарен. Путешествие продолжается... 🔮🙏🏽🐉

С любовью», – написал Гобер.

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