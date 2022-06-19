«Реал» взял 36-й титул чемпиона Испании

Мадридский стал чемпионом Испании в сезоне-2021/22. Это 36-й титул в истории клуба.

В финальной серии команда обыграла извечного соперника «Барселону» (3-1), на счету которой по-прежнему 18 титулов.

В последний раз «Реал» становился чемпионом ACB в 2019 году. После этого трофей забирали (2020) и (2021).

Для главного тренера мадридского клуба это уже шестой титул чемпиона Испании. Он возглавил «Реал» в 2011 году. Недавно специалист перенес инсульт.

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