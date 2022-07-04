Артем Клименко: «Зенит» в минувшем сезоне вписал свое имя в историю российского баскетбола»

Новобранец высказался на тему подписания контракта с командой.

«Я очень признателен за доверие со стороны руководства и тренерского штаба «Зенита». Спасибо за предоставленную возможность быть частью команды, которая в прошедшем сезоне вписала свое имя в историю российского баскетбола.

Уверен, что в новом сезоне нас ждет много захватывающих матчей, в которых «Зенит» будет радовать жителей Санкт-Петербурга. Приложу все свои усилия для победы команды в новом сезоне», – заявил Клименко.

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