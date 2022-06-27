Кайри Ирвинг пытается перейти в «Лейкерс»

Звездный разыгрывающий пытается перейти в , сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик, ссылаясь на «очень осведомленные источники».

Также Эмик отмечает, что лидер «Лейкерс» «совсем не против» перехода Ирвинга в команду.

По словам инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, Ирвинг готов отказаться опции продления контракта с «Нетс» на сезон-2022/23 за 36,5 млн долларов и перейти за 6 миллионов в «Лейкерс», где через год он сможет подписать новый долгосрочный контракт.

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