Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг пытается перейти в «Лейкерс», сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик, ссылаясь на «очень осведомленные источники».
Также Эмик отмечает, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс «совсем не против» перехода Ирвинга в команду.
По словам инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, Ирвинг готов отказаться опции продления контракта с «Нетс» на сезон-2022/23 за 36,5 млн долларов и перейти за 6 миллионов в «Лейкерс», где через год он сможет подписать новый долгосрочный контракт.
Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство