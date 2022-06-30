Евгений Пашутин: «Переход в «Парму» – хороший шанс для Попова проявить себя»

Главный тренер прокомментировал подписание «больших» Кирилла Попова и Малика Дима.

«Кирилл Попов – универсальный боец передней линии, который не боится работы в защите и атакует издали с высоким процентом. Может играть как 4-м, так и 5-м номером. Мощный и атлетичный, хорошо двигается на паркете и способен играть разные формы защиты. Также Кирилл силен на пик-н-ролле. Хорош на подборах и способен побороться за мяч под кольцом. В нападении поддерживает темп и хорошо завершает атаку. Кирилл очень мотивирован, и я думаю, что для него это хороший шанс проявить себя и помочь пермскому клубу добиться поставленных целей и задач.

Малик Дим – атлетичный и физически одаренный баскетболист. Он хорошо защищается, отлично ставит блок-шоты, подвижный, может играть смену и активную форму защиты на периметре и под кольцом. Малик играл в Испании, где пропагандируют быстрый баскетбол. В нападении для центрового он быстрый и также эффективен на пик-н-роллах и имеет большой арсенал для завершения атаки. Важно и то, что Малик хорошо бежит при переходе от защиты к нападению и доминирует на щитах. Имеет опыт игры в Еврокубке. Считаю, что с ним команда станет мощнее под кольцом, более атлетичной и еще быстрее», – заявил Пашутин.

Что команды НБА будут делать этим летом: за сколько подпишут Хардена? «Санс» расстаются с Эйтоном? На что рассчитывают «Лейкерс»?