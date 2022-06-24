Захар Пашутин присоединился к тренерскому штабу «Пармы»

«Парма» полностью сформировала тренерский штаб на сезон-2022/23.
Помощниками главного тренера Евгения Пашутина станут Захар Пашутин, Вячеслав Шушаков и Вениамин Анисимов. Тренер по физической подготовке – Денис Калугин.
В медицинском штабе пермяков без изменений – доктор Андрей Буторин и массажист Михаил Ходырев.
Об обновленном тренерском штабе рассказал главный тренер команды Евгений Пашутин.
«У нас собралась отличная команда. Захар Пашутин – опытный специалист, который работал в качестве главного тренера питерского «Спартака». Захар был тренером молодежной команды «Локомотива-Кубань». Также он работал ассистентом главного тренера в основном «Локомотиве» в 2013 году, завоевав Кубок Европы и став серебряным призером Единой лиги ВТБ. В «Парме» Захар будет отвечать за защиту и индивидуальную подготовку игроков периметра.
Вячеслав Шушаков – один из самых известных спортсменов Прикамья, стоял у истоков «Пармы» и за это время подарил клубу и пермским болельщикам много ярких моментов и громких побед! Работал в клубе в качестве главного тренера, дважды завоевывал Кубок России. Был ассистентом такого опытного специалиста как Казис Масквитис. Вячеслав будет отвечать за нападение и индивидуальную подготовку больших игроков.
Конечно же, мы будем уделять большое внимание подготовке скаутинга и проводить видеоанализ как нашей игры, так и матчей соперника. За этот аспект будет отвечать Вениамин Анисимов. Он главный скаут команды, собирает необходимую информацию, индивидуальные характеристики по игрокам соперника.
Денис Калугин станет новым тренером по физической и кондиционной подготовке. Он имеет большой опыт работы, знает как подготовить игроков к агрессивному и красивому баскетболу на протяжении всего сезона, а также к тому, чтобы к решающим матчам команда была на пике своей формы.
Считаю, что мы думаем в одном направлении со всем тренерским штабом, мы готовы к совместной работе, которая принесет необходимый результат», – сказал Пашутин.
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