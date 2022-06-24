Захар Пашутин присоединился к тренерскому штабу «Пармы»

«Парма» полностью сформировала тренерский штаб на сезон-2022/23.

Помощниками главного тренера Евгения Пашутина станут Захар Пашутин, Вячеслав Шушаков и Вениамин Анисимов. Тренер по физической подготовке – Денис Калугин.

В медицинском штабе пермяков без изменений – доктор Андрей Буторин и массажист Михаил Ходырев.

Об обновленном тренерском штабе рассказал главный тренер команды .

«У нас собралась отличная команда. – опытный специалист, который работал в качестве главного тренера питерского «Спартака». Захар был тренером молодежной команды «Локомотива-Кубань». Также он работал ассистентом главного тренера в основном «Локомотиве» в 2013 году, завоевав Кубок Европы и став серебряным призером лиги ВТБ. В Захар будет отвечать за защиту и индивидуальную подготовку игроков периметра.

– один из самых известных спортсменов Прикамья, стоял у истоков «Пармы» и за это время подарил клубу и пермским болельщикам много ярких моментов и громких побед! Работал в клубе в качестве главного тренера, дважды завоевывал Кубок России. Был ассистентом такого опытного специалиста как Казис Масквитис. Вячеслав будет отвечать за нападение и индивидуальную подготовку больших игроков.

Конечно же, мы будем уделять большое внимание подготовке скаутинга и проводить видеоанализ как нашей игры, так и матчей соперника. За этот аспект будет отвечать Вениамин Анисимов. Он главный скаут команды, собирает необходимую информацию, индивидуальные характеристики по игрокам соперника.

Денис Калугин станет новым тренером по физической и кондиционной подготовке. Он имеет большой опыт работы, знает как подготовить игроков к агрессивному и красивому баскетболу на протяжении всего сезона, а также к тому, чтобы к решающим матчам команда была на пике своей формы.

Считаю, что мы думаем в одном направлении со всем тренерским штабом, мы готовы к совместной работе, которая принесет необходимый результат», – сказал Пашутин.

Самое важное про европейцев на драфте НБА-2022. Коротко и понятно