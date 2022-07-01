Жоффре Ловернь продолжит карьеру в «Виллербане»

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Центровой Жоффре Ловернь (30 лет, 211 см) переходит в «Виллербан».

С 2020 года Ловернь выступал за «Жальгирис». В минувшем розыгрыше Евролиги француз набирал по 8,3 очка, 3,4 подбора и 0,9 передачи в среднем за игру.

Французский клуб также договорился о подписании Нандо Де Коло, который последние сезоны провел в «Фенербахче».

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