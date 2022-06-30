Нандо Де Коло перешел из «Фенербахче» в «Виллербан»

Французский «Виллербан» объявил о переходе в команду защитника (35 лет, 196 см). Стороны заключили контракт на два года.

«Спасибо, Нандо Де Коло, за веру в наш проект. Мы вступаем в новую эру. В 2013 году мы выиграли вместе первый в истории сборной Франции титул чемпиона Европы. Надеюсь, что в 2023 году нам удастся выиграть первый титул чемпиона Евролиги в истории , — написал президент клуба .

Де Коло выступал за турецкий с 2019 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Турции француз набирал 15,0 очка, 2,3 подбора и 4,7 передачи в среднем за игру.

В прошедшем сезоне 35-летний Де Коло набирал 11,9 очка, 2,2 подбора и 3,8 передачи в среднем за встречу.

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