Нандо Де Коло перешел из «Фенербахче» в «Виллербан»

Французский «Виллербан» объявил о переходе в команду защитника Нандо Де Коло (35 лет, 196 см). Стороны заключили контракт на два года.
«Спасибо, Нандо Де Коло, за веру в наш проект. Мы вступаем в новую эру. В 2013 году мы выиграли вместе первый в истории сборной Франции титул чемпиона Европы. Надеюсь, что в 2023 году нам удастся выиграть первый титул чемпиона Евролиги в истории «Виллербана», — написал президент клуба Тони Паркер.
Де Коло выступал за турецкий «Фенербахче» с 2019 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Турции француз набирал 15,0 очка, 2,3 подбора и 4,7 передачи в среднем за игру.
В прошедшем сезоне Евролиги 35-летний Де Коло набирал 11,9 очка, 2,2 подбора и 3,8 передачи в среднем за встречу.
Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел