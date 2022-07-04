«Чикаго» связывался с «Бруклином» по обмену Кевина Дюрэнта

входит в число команд, заинтересованных в приобретении форварда «Бруклина» .

Как сообщает журналист Chicago Sun Times Джо Коули, «Буллс» обсуждали с «Нетс» потенциальную сделку.

Отмечается также, что «Чикаго» в данный момент не имеет активов, способных заинтересовать .

«Нетс» хотят получить за Дюрэнта множество драфт-пиков, включая выборы в первом раунде и обмены пиками, а также игрока уровня Матча звезд НБА.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана