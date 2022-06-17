«Даллас» может подписать Горана Драгича

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«Даллас» этим летом рассмотрит возможность подписания контракта со словенским разыгрывающим Гораном Драгичем, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Драгич (36 лет, 191 см) провел вторую половину минувшего сезона за «Бруклин». Игрок пришел в команду в феврале, подписав контракт до конца сезона.

В 16 матчах за «Нетс» Драгич набирал в среднем 7,3 очка, 3,2 подбора и 4,8 передачи.

Драгич является партнером лидера «Далласа» Луки Дончича в сборной Словении.

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