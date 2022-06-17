«Даллас» может подписать Горана Драгича

«Даллас» этим летом рассмотрит возможность подписания контракта со словенским разыгрывающим Гораном Драгичем, сообщает инсайдер Марк Стейн.
Драгич (36 лет, 191 см) провел вторую половину минувшего сезона за «Бруклин». Игрок пришел в команду в феврале, подписав контракт до конца сезона.
В 16 матчах за «Нетс» Драгич набирал в среднем 7,3 очка, 3,2 подбора и 4,8 передачи.
Драгич является партнером лидера «Далласа» Луки Дончича в сборной Словении.
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