Деррик Джонс остался в «Чикаго» – 6,6 млн за два года

Форвард Деррик Джонс (25 лет, 196 см) продолжит выступления за . Клуб договорился со свободным агентом о подписании нового двухлетнего контракта на 6,6 млн долларов с опцией игрока на второй год.

В прошедшем сезоне Джонс провел за «Буллс» 51 матч, набирая в среднем 5,6 очка и 3,3 подбора.

Ранее сегодня стало известно, что «Чикаго» сохранит звездного защитника Зака Лавина, подписав максимальный контракт – 215,2 миллиона долларов за пять лет.

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