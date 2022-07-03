Малкольм Брогдон: «Раньше думал о статистике, теперь хочу выиграть титул с «Бостоном»

Атакующий защитник прокомментировал обмен, по итогам которого он стал игроком .

«Я очень рад присоединиться к семье «Селтикс». У нас есть шанс выиграть чемпионат. В последние несколько дней были слухи, что «Бостон» проявляет ко мне интерес, но игроки не бывают в курсе всего. Работают ваш агент, ваша команда и еще другая команда, которая хочет вас приобрести.

«Пэйсерс» действительно хорошо помогли мне, отправив туда, где я могу выигрывать. Очень благодарен им за это. Я хочу выиграть чемпионат, вот и все. Раньше меня беспокоила статистика, цифры и все такое. Теперь я еду в «Бостон» и не беспокоюсь об этом», – заявил Брогдон.

обменяла Малкольма на , , Ника Стаускаса, Малика Фиттса, Джувэна Моргана и выбор в первом раунде драфта-2023.

В минувшем сезоне Брогдон набирал 19,1 очка, 5,1 подбора и 5,9 передачи в среднем за матч.

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