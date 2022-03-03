Малкольм Брогдон намерен играть за сборную Польши

Выступающий в НБА за «Индиану» разыгрывающий хочет играть за сборную Польши.

Как сообщает Sport.pl, польская федерация работает над завершением всех необходимых формальностей.

Стоит отметить, что жена Брогдона имеет польские корни, ее родственники живут в окрестностях Слупска. Прошлым летом 29-летний американец был в Польше и провел в стране несколько тренировок.

В нынешнем сезоне НБА Брогдон набирает 18,9 очка, 5,3 подбора и 5,9 передачи в среднем за игру.

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