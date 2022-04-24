Сергей Панов – об Этторе Мессине: «Я бы посоветовал ему написать заявление об увольнении»

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Президент и генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов поделился мнением о словах главного тренера «Милана» Этторе Мессины, что серия 1/4 финала плей-офф Евролиги с «Анадолу Эфесом» (1-1) закончена. «После таких слов я бы посоветовал ему написать заявление об увольнение. Если он говорит правду, то ему надо писать заявление. Но зная Мессину, как человека с хорошей харизмой и любителя побеждать, конечно, он немножко лукавит. Конечно, они будут бороться и делать все, чтобы пройти дальше. И они могут это сделать, потому что у тренера сейчас не остается вопросов по ротации, он знает, кого будет выпускать на площадку. Если Мессина не лукавит, то пусть пишет заявление. Если лукавит, то будем ждать хорошей игры от «Милана», – заявил Панов в эфире «Взял Мяч Live».

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