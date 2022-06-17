Владелец «Виртуса»: «Пришло время выйти из-под контроля «Милана» и тренера Этторе Мессины»

Владелец «Виртуса» Массимо Дзанетти после вчерашней победы своей команды над «Миланом» в пятом матче финальной серии чемпионата Италии (84:78, 2-3) резко раскритиковал судейство.

«У нас лучшие болельщики в Италии. Мы едины. Мы выиграли этот матч, несмотря на судейство. Пришло время выйти из-под контроля «Милана» и тренера , – заявил Дзанетти.

Позже «Милан» отреагировал на заявление владельца .

«Мы удивлены и возмущены словами, намеками и тоном, которые использовал владелец «Виртуса». «Милан» и его руководство известны во всей Европе своей честностью и стилем. К сожалению, это не первый случай, когда Массимо Дзанетти позволяет себе необоснованные и оскорбительные замечания в адрес нашего клуба и его членов», – говорится в заявлении .

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