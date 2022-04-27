Этторе Мессина: «Хорошее нападение всегда побеждает хорошую защиту»

Главный тренер прокомментировал поражение от в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф (65:77, 1-2).

«Мы допустили те же ошибки, что и на прошлой неделе. Мы вернулись в игру, набрали темп, но на последних минутах слишком часто теряли мяч. Мы создавали моменты, совершали открытые броски, но попадали с ужасным процентом.

Шейн Ларкин и Василие Мицич забросили решающие мячи и добились победы. В конечном итоге хорошее нападение всегда побеждает хорошую защиту.

Нам очень трудно оправиться от этой ситуации. В раздевалке поздравил свою команду, потому что они очень старались. В данной ситуации нам нужно было, чтобы все сыграли великолепно. Меньшего было бы недостаточно», – сказал Мессина.

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта