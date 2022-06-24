Шариф О’Нил сыграет за «Лейкерс» в Летней лиге НБА

Форвард Шариф О’Нил выступит за в Летней лиге НБА.

Шариф приходится сыном легенде НБА и калифорнийского клуба ’Нилу. Шак ранее высказался о 22-летнем баскетболисте: «Я вырастил Янниса с броском».

Шариф не был выбран на сегодняшнем драфте НБА.

Шариф пропустил сезон-2018/19 из-за операции на сердце. Последние два года он отыграл за Луизиану Стэйт в NCAA.

В минувшем сезоне Шариф за 9 минут набирал в среднем 2,9 очка за игру, реализуя 14,3% 3-очковых и 46,7% штрафных. Суммарно за всю карьеру он отдал 4 передачи.

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