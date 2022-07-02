Панайотис Калаицакис стал игроком «Панатинаикоса»

официально подписал форварда Панайотиса Калаицакиса (23 года, 200 см).

Соглашение с экс-игроком «Литкабелиса» заключено по схеме 2+1.

У Калаицакиса был контракт с «Литкабелисом» на следующий сезон, но в соглашении имелась опция выкупа с незначительной суммой.

В матчах Еврокубка-21/22 Калаицакис набирал 13,0 очка, 2,8 подбора, 2,8 передачи и 1,3 перехвата.

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