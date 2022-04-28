«Панатинаикос» подписал Пейтона Сиву

Греческий подписал соглашение с американским разыгрывающим (31 год, 183 см). Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Сива провел пять сезонов за немецкую «Альбу», а в августе 2021 года перешел в «Нью-Зиланд». На счету американца – 43 матча в и 39 матчей в Еврокубке. В 23 матчах НБЛ в сезоне-2021/22 Сива набирал в среднем 11,8 очка, 4,6 передачи, 2,5 подбора и 2,0 перехвата.

Сива был назван лучшим бомбардиром Еврокубка в 2019 году и привел «Альбу» два к титулам чемпиона Германии в 2020 и 2021 годах.

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