«Олимпиакос» и «Панатинаикос» нацелены на приобретение Панайотиса Калаицакиса

Греческие гранды и попытаются подписать форварда «Литкабелиса» Панайотиса Калаицакиса (23 года, 200 см).

«Панатинаикос» предпринял попытку заполучить Калаицакиса еще по ходу сезона-21/22, «Олимпиакос» намерен включиться в борьбу за игрока в межсезонье.

У Калаицакиса контракт с «Литкабелисом» на следующий сезон, но в соглашении прописана опция выкупа с незначительной суммой.

Калаицакис сейчас ведет борьбу за титул в плей-офф чемпионате Литвы. В победном первом матче финальной серии с «Летувос Ритас» на выезде он стал самым результативным игроком (16 очков).

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