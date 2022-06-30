«Сан-Антонио» планирует отчислить Данило Галлинари

Ожидается, что отчислит форварда после того, как сегодня официально завершит сделку с «Атлантой», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Сперс» договорились с «Хоукс» об обмене защитника Деджонте Мюррэя на Галлинари и три выбора в первом раунде драфта.

Галлинари провел предыдущие два сезона за «Атланту». В минувшем сезоне он набирал 11,8 очка и 4,6 подбора в среднем за матч.

Интерес к итальянцу проявляют , и .

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