«Сан-Антонио» планирует отчислить Данило Галлинари

Ожидается, что «Сан-Антонио» отчислит форварда Данило Галлинари после того, как сегодня официально завершит сделку с «Атлантой», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Сперс» договорились с «Хоукс» об обмене защитника Деджонте Мюррэя на Галлинари и три выбора в первом раунде драфта.
Галлинари провел предыдущие два сезона за «Атланту». В минувшем сезоне он набирал 11,8 очка и 4,6 подбора в среднем за матч.
Интерес к итальянцу проявляют «Бостон», «Чикаго» и «Майами».
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