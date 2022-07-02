«Лейкерс» и «Селтикс» интересуются Томасом Брайантом

«Лейкерс» и «Селтикс» входят в список команд, которые проявляют интерес к свободному агенту Томасу Брайанту.
Брайант последние четыре сезона провел в «Вашингтоне», а 1 июля стал свободным агентом.
24-летний центровой в январе вернулся в состав «Уизардс» спустя год после разрыва крестообразной связки. В 27 матчах минувшей регулярки он набирал 7,4 очка и 4,0 подбора в среднем за игру.
Брайант должен принять решение о продолжении карьеры в ближайшее время.
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