«Лейкерс» и «Селтикс» претендуют на Николя Батюма

Теги возможные переходы Бостон Клипперс Лейкерс Финикс НБА Юта Николя Батюм Баскетбол

Форвард Николя Батюм входит в сферу интересов нескольких команд, пишет журналист Yahoo Sports Крис Хэйнс.

Ранее Батюм отклонил опцию игрока на сезон-2022/23 в контракте с «Клипперс» (3,3 миллиона долларов) и стал неограниченно свободным агентом.

Отмечается, что на подписание 33-летнего баскетболиста претендуют «Лейкерс»«Бостон»«Финикс» и «Юта».

В минувшем сезоне Батюм провел 61 матч за «Клипперс», набирая в среднем 8,2 очка, 4,4 подбора и 1 перехват при реализации 39,3% из-за дуги.

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