Патрик Беверли: «Пришло время вывести еще одну команду в плей-офф»

Разыгрывающий Патрик Беверли отреагировал на обмен из «Миннесоты» в «Юту».

«Всегда воспринимаю это как бизнес. «Вулвс» 🐺 Спасибо ❤️

Пришло время вывести еще одну команду в плей-офф», – написал 33-летний Беверли.

Беверли стал частью крупной сделки, в результате которой Руди Гобер перешел в «Миннесоту». Ранее Патрика обменивали «Хьюстон» и «Клипперс».

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