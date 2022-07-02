Алек Питерс перейдет в «Олимпиакос»

Экс-форвард «Басконии» (27 лет, 206 см) подпишет 2-летний контракт на 1,8 миллиона долларов с .

В минувшем сезоне игрок провел 11 матчей в , набирая в среднем 10,8 очка, 4 подбора и 1,5 передачи при реализации 41,9% из-за дуги.

Питерс был выбран на драфте НБА 2017 года под общим 54-м номером, но провел только 20 матчей в первом сезоне, после чего уехал в Европу.

Американец выступал за ЦСКА (2018-2019) и «Анадолу Эфес» (2019-2020) до перехода в «Басконию».

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана