Томас Эртель подпишет двухлетний контракт с «Зенитом» (BeBasket)

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Бывший разыгрывающий «Реала» Томас Эртель (33 года, 188 см) подпишет двухлетний контракт с петербургским «Зенитом», сообщает журналист французского издания BeBasket Габриэль Пантель-Жув.

Вчера «Реал» объявил об уходе Эртеля. Француз провел в мадридском клубе один сезон. В 26 матчах АСВ защитник набирал 8,3 очка, 2,4 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.

В апреле Эртеля и Трея Томпкинса выгнали из «Реала» из-за вечеринки в Афинах, позже они вернулись в состав.

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