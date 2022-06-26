Трэйси Макгрэйди – Руди Гоберу: «Чем, черт возьми, ты занимаешься в межсезонье?»

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди раскритиковал центрового «Юты» за отсутствие навыков игры в нападении.

«Я поражаюсь. Чем, черт возьми, ты занимаешься в межсезонье? Серьезно, что ты делаешь на тренировках?

Я был очень зол на Руди, когда однажды они играли против «Рокетс», и защищался против него в трехсекундной зоне. Я был чертовски зол. Он ничего не мог сделать. Ничего. Бро, у тебя рост 215 сантиметров, и тебя опекает разыгрывающий. Ты не можешь сделать ни одного финта», – сказал Макгрэйди.

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