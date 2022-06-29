Кевин Дюрэнт – Шакилу О’Нилу: «Ты забавный, бро, у тебя ведь миллиард»

Форвард «Бруклина» ответил в твиттере члену Зала славы ’Нилу, который выразил недовольство уровнем зарплат нынешних игроков .

«Как ты думаешь, я рад тому, что зарабатывает 250 миллионов? Да, Кей Ди, ты абсолютно прав. Мы злимся, потому что при нашей игре мы не получали таких денег», – заявил О’Нил.

«Ты забавный, бро, у тебя ведь миллиард», – ответил Шаку Дюрэнт.

За 19 сезонов в НБА Шак заработал около 292 миллионов долларов. Гобер получил от «Юты» контракт на 205 миллионов долларов в 2020 году и стал самым высокооплачиваемым центровым в истории лиги.

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