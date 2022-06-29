Кевин Дюрэнт – Шакилу О’Нилу: «Ты забавный, бро, у тебя ведь миллиард»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт ответил в твиттере члену Зала славы Шакилу О’Нилу, который выразил недовольство уровнем зарплат нынешних игроков НБА.
«Как ты думаешь, я рад тому, что Руди Гобер зарабатывает 250 миллионов? Да, Кей Ди, ты абсолютно прав. Мы злимся, потому что при нашей игре мы не получали таких денег», – заявил О’Нил.
«Ты забавный, бро, у тебя ведь миллиард», – ответил Шаку Дюрэнт.
За 19 сезонов в НБА Шак заработал около 292 миллионов долларов. Гобер получил от «Юты» контракт на 205 миллионов долларов в 2020 году и стал самым высокооплачиваемым центровым в истории лиги.
«Вы дарите мне обувь и еще платите. Это законно?» Революция Nike в студенческом баскетболе 70-х