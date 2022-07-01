Тео Пинсон остался в «Далласе»

Атакующий защитник Тео Пинсон (26 лет, 196 см) продолжит выступления за «Даллас». Свободный агент договорился с клубом о новом контракте на один год, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Пинсон в нынешнем сезоне принял участие лишь в 19 матчах за «Мэверикс», набирая 2,5 очка за игру.
Главный тренер техасцев Джейсон Кидд при этом отмечал важность 26-летнего баскетболиста с точки зрения создания в команде правильного настроя. «На площадке наш MVP Дончич, в раздевалке – Тео Пинсон», – заявлял Кидд.
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