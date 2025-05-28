Яннис Адетокумбо заявил, что специально дал ребенку обыграть себя в вирусном видео
Яннис Адетокумбо отреагировал на ролик со своим участием.
Школьник обыграл форварда один на один и попал дальний бросок.
«Если вы окажетесь на моем месте, надеюсь, вы тоже позволите ребенку подумать, что он вас прошел», – написал форвард в соцсетях.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1156 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Overtime
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