Яннис Адетокумбо заявил, что специально дал ребенку обыграть себя в вирусном видео

Яннис Адетокумбо отреагировал на ролик со своим участием.

Школьник обыграл форварда один на один и попал дальний бросок.

«Если вы окажетесь на моем месте, надеюсь, вы тоже позволите ребенку подумать, что он вас прошел», – написал форвард в соцсетях.