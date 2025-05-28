Шон Кемп признал вину за нападение с применением огнестрельного оружия и, скорее всего, получит реальный срок в тюрьме
Шон Кемп, скорее всего, попадет в тюрьму.
55-летний бывший баскетболист обвинялся в стрельбе на парковке в марте 2023 года. Кемп открыл огонь по двум пострадавшим и повредил 2 автомобиля в процессе. В результате стрельбы никто не получил ранений.
В рамках судебного процесса к обвинению добавились другие инциденты, по совокупности которых Кемп мог лишиться свободы на длительный срок.
Бывший баскетболист в итоге признал свою вину в нападении 2-й степени. Прокурор рекомендует 9 месяцев тюремного заключения, 1 год наблюдения и выплату возмещения пострадавшим. Решение судьи будет вынесено в августе.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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