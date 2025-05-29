Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Бурк» победил «Шоле» и прошел в полуфинал, «Монако» выиграл 1-й матч у «Ле-Мана»
Сегодня, 28 мая, прошли два четвертьфинальных матча чемпионата Франции.
«Бурк» завершил противостояние с «Шоле» (94:89, 2-0). «Монако» победой открыл серию против «Ле-Мана» (76:69, 1-0).
Чемпионат Франции
1/4 финала (до 2 побед)
«Бурк» победил в серии – 2-0.
«Монако» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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