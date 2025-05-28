Денис Захаров о первом матче против ЦСКА: «Первая четверть была каким-то исключением. Будем анализировать причины»

Денис Захаров прокомментировал поражение «Зенита» на старте финала.

31-летний защитник получил 13,5 минуты игрового времени и набрал 5 очков и 2 подбора. «Зенит » крупно уступил в 1-й четверти (13:30) и выиграл все остальные, но не смог забрать победу (80:82).

«Я думаю, что все-таки первая четверть была каким-то исключением. Будем искать ошибки и причины. А в следующие три четверти, думаю, мы более-менее показывали свой баскетбол.

Настрой, вроде, был как обычно. Мы приходим также на арену, разминаемся, бросаем, но бывает, не залетают какие-то броски. Будем анализировать: это была просто неудача или были какие-то причины.

Может быть, чуть успокоились, все равно это первая игра финала. Может быть, в какой-то степени еще ментально не переключились, так как физически мы были готовы, раз после второй четверти начали догонять», – рассудил Захаров .