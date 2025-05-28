У разыгрывающего ЦСКА Каспера Уэйра родился сын
Каспер Уэйр стал отцом.
Ребенок появился на свет в Лос-Анджелесе.
Сына назвали Каспером Уэйром-третьим.
«С матерью и сыном все хорошо. Это ощущение, которое невозможно ни с чем сравнить», – поделился защитник.
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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