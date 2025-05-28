У разыгрывающего ЦСКА Каспера Уэйра родился сын

Каспер Уэйр стал отцом.

Ребенок появился на свет в Лос-Анджелесе.

Сына назвали Каспером Уэйром-третьим.

«С матерью и сыном все хорошо. Это ощущение, которое невозможно ни с чем сравнить», – поделился защитник.