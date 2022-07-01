Рикки Рубио вернется в «Кливленд» (3 года, 18,4 млн)

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Свободный агент Рикки Рубио (31 года, 191 см) близок к возвращению в «Кливленд». Стороны договорились о трехлетнем контракте на 18,4 миллиона долларов, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс.

Испанский разыгрывающий начинал прошлый сезон в составе «Кавальерс» и провел 34 матча, набирая в среднем 13,1 очка, 6,6 передачи и 4,1 подбора. В конце декабря Рубио порвал крестообразной связки левого колена и выбыл из строя до конца сезона.

В феврале «Кливленд» обменял Рубио в «Индиану» на Кариса Леверта для уравнения контрактов с надеждой вернуть испанца, когда летом он станет свободным агентом.

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