Рикки Рубио: «Хочу вернуться в Европу когда-нибудь»

Разыгрывающий «Индианы» не исключает сценарий, при котором продолжит карьеру в Европе.

«Я бы хотел вернуться в Европу, но не знаю, куда именно и когда это произойдет», – заявил Рубио.

31-летний баскетболист не играет с конца декабря 2021 года из-за разрыва крестообразной связки колена. Его контракт с «Пэйсерс» истекает нынешним летом.

Рубио начинал карьеру в испанских (2005-2009) и «Барселоне» (2009-2011), после чего провел в 11 сезонов.

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