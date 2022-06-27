«Кливленд» заинтересован в возвращении Рикки Рубио

хочет вернуть в состав разыгрывающего , который восстанавливается после серьезной травмы колена.

Рубио, как ожидается, будет готов вернуться на площадку не раньше января. Выполнять функции запасного первого номера в первые месяцы нового сезона в отсутствие травмированного испанца сезона стали бы, скорее всего, Коллин Секстон и Карис Леверт.

Желание вернуть Рубио повлияло на действия «Кавальерс» на драфте-2022. Клуб не стал обменивать несколько пиков второго раунда на выбор в конце первого, так как такой игрок автоматически получал бы гарантированный контракт.

«Кливленд» после разрыва крестообразной связки у Рубио обменял его в «Индиану» на Леверта для уравнения контрактов. Летом испанец станет свободным агентом.

В минувшем сезоне Рубио набирал 13,1 очка, 6,6 передачи и 4,1 подбора в среднем за игру за 28,5 минуты на площадке.

Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?