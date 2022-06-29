«Кливленд» интересуется Ти Джеем Уорреном и Кайлом Андерсоном

«Кавальерс» планируют побороться за двух форвардов в нынешнее межсезонье, пишет местное издание Right Down Euclid.

(28 лет, 203 см) из и (28 лет, 206 см) из «Индианы», которые становятся свободными агентами, входят в сферу интересов команды.

Уоррен пропустил минувший сезон и провел только 4 матча в сезоне-2020/21 из-за травм. Андерсон в прошедшем регулярном чемпионате набирал в среднем 7,6 очка, 5,3 подбора, 2,7 передачи и 1,1 перехвата.

Ранее сообщалось, что «Кавальерс» также намерены вернуть разыгрывающего . В феврале клуб обменял испанца после того, как он получил разрыв крестообразной связки.

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