«Кливленд» интересуется Ти Джеем Уорреном и Кайлом Андерсоном

Теги возможные переходы Кливленд Индиана Мемфис Рикки Рубио НБА Ти Джей Уоррен Кайл Андерсон Баскетбол

«Кавальерс» планируют побороться за двух форвардов в нынешнее межсезонье, пишет местное издание Right Down Euclid.

Ти Джей Уоррен (28 лет, 203 см) из «Мемфиса» и Кайл Андерсон (28 лет, 206 см) из «Индианы», которые становятся свободными агентами, входят в сферу интересов команды.

Уоррен пропустил минувший сезон и провел только 4 матча в сезоне-2020/21 из-за травм. Андерсон в прошедшем регулярном чемпионате набирал в среднем 7,6 очка, 5,3 подбора, 2,7 передачи и 1,1 перехвата.

Ранее сообщалось, что «Кавальерс» также намерены вернуть разыгрывающего Рикки Рубио. В феврале клуб обменял испанца после того, как он получил разрыв крестообразной связки.

Старт переходов в НБА: где в новом сезоне будут играть Ирвинг, Харден, Бил, Лавин? Онлайн

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные