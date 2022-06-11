Бен Симмонс анонсировал совместный проект с «Феррари»

Суперзвезда «Нетс» Бен Симмонс анонсировал совместный проект с известным итальянским производителем дорогих спортивных автомобилей «Феррари».

Бен посетил офис итальянской компании в Маранелло и выложил собственную фотографию на фоне Ferrari 812 GTS.

«Скоро мы сделаем нечто особенное», – написал австралиец в социальных сетях.

Подписавший в 2019 году контракт на 169 миллионов долларов Симмонс является поклонником спортивных автомобилей.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

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