«Сакраменто» и Малик Монк проявляют взаимный интерес

Атакующий защитник (24 года, 191 см), который провел минувший сезон за , может продолжить карьеру в . Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, стороны проявляют взаимный интерес.

Монк перешел в «Лейкерс» летом прошлого года после четырех сезонов за «Шарлотт». С игроком был подписан минимальный контракт на один год.

В 76 матчах за лос-анджелесский клуб Монк набирал 13,8 очка, 3,4 подбора и 2,9 передачи.

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