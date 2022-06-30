Донте Дивиченцо станет неограниченно свободным агентом

не стал выставлять квалификационное предложение атакующему защитнику Донте Дивиченцо, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Таким образом, 25-летний баскетболист станет неограниченно свободным агентом в нынешнее межсезонье.

Дивиченцо перешел в «Кингз» перед дедлайном в феврале этого года.

Он провел за команду 25 матчей со средними показателями 10,3 очка, 4,4 подбора, 3,6 передачи и 1,5 перехвата при реализации 36,8% из-за дуги.

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